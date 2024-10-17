Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты (ОП) РФ Никита Данюк прокомментировал заявление Владимира Зеленского о том, что для Киева членство в НАТО является альтернативой ядерному оружию. Газета.Ru

«Такое впечатление, что Зеленский пытается шантажировать Запад», — сказал собеседник, добавив, что если страны Запада не дадут гарантии членства Украины в НАТО, то, вероятно, Киев начнет «разрабатывать какую-то ядерную программу». Такой шантаж со стороны Зеленского Данюк связал с тем, что глава киевского режима «абсолютно провально съездил по европейским столицам». Он напомнил, что ни в одной из европейских стран не дали разрешения наносить удары вглубь России.RT на русском

Ранее Владимир Зеленский заявил экс-главе США и кандидату в президенты Дональду Трампу, что членство Украины в НАТО является альтернативой ядерному оружию. ТАСС