$97.15-0.11105.76-0.33
Почта

Жога стал членом Попечительского совета Ельцин Центра

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога стал членом Попечительского совета Президентского центра Бориса Ельцина, сообщается в Telegram-канале Ельцин Центра.

Жога стал членом Попечительского совета Ельцин Центра
© РИА Новости
"Членом Попечительского совета Президентского центра Бориса Ельцина стал новый полпред президента в Уральском федеральном округе сорокадевятилетний Артем Жога. Он был включен в состав совета по должности и занял место своего предшественника Владимира Якушева", - сказано в сообщении.

В соответствии с уставом Президентского центра в состав его Попечительского совета также входят глава администрации президента Антон Вайно и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Совет на протяжении 10 лет сотрудничает с командой Ельцин Центра участвует в обсуждении его стратегических целей, рассматривает и утверждает его ежегодные отчеты.

Ельцин Центр был открыт в 2015 году в Екатеринбурге, его ядром является музей первого президента России Бориса Ельцина, где собраны десятки тысяч документов, фотографий, более 130 видеоинтервью.

Политика
Андрей Альшевских
Евгений Куйвашев
Владимир Якушев
Антон Вайно
Администрация Президента РФ
Ельцин-центр
Госдума