Жога стал членом Попечительского совета Ельцин Центра

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога стал членом Попечительского совета Президентского центра Бориса Ельцина, сообщается в Telegram-канале Ельцин Центра.

"Членом Попечительского совета Президентского центра Бориса Ельцина стал новый полпред президента в Уральском федеральном округе сорокадевятилетний Артем Жога. Он был включен в состав совета по должности и занял место своего предшественника Владимира Якушева", - сказано в сообщении.

В соответствии с уставом Президентского центра в состав его Попечительского совета также входят глава администрации президента Антон Вайно и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Совет на протяжении 10 лет сотрудничает с командой Ельцин Центра участвует в обсуждении его стратегических целей, рассматривает и утверждает его ежегодные отчеты.

Ельцин Центр был открыт в 2015 году в Екатеринбурге, его ядром является музей первого президента России Бориса Ельцина, где собраны десятки тысяч документов, фотографий, более 130 видеоинтервью.