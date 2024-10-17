В ОБСЕ заявили, что Зеленский хочет вовлечь НАТО в конфликт с Россией

«План победы» Владимира Зеленского направлен на вовлечение Организации Североатлантического договора (НАТО) в вооруженный конфликт против России. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич на заседании постоянного совета организации. ТАСС

«Как заявил сам Зеленский, ключевым пунктом в его плане является распространение гарантий безопасности НАТО на подконтрольную Киеву территорию. Проще говоря — вовлечение стран НАТО в боевые действия против России», — сказал он. Газета.Ru

Накануне Владимир Зеленский впервые публично представил свой «план победы», выступив в Верховной раде. Состоит он из пяти пунктов, в числе которых – снятие ограничений на удары по РФ и продолжение «операций» на ее территории. Российская газета