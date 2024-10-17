МИД РФ: Лондон делает все, чтобы поразить Москву в правах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новые санкции Великобритании против российских нефтяных и газовых танкеров, а так же компании АО «РусГазДобыча». Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам Захаровой, Лондон делает все, чтобы поразить Москву в правах. Она отметила, что Россия не устраивает «англосаксов как добросовестный участник мировой энергетической среды».

«Россия — ответственный, чистоплотный, добросовестный участник мировой энергетической среды. Мы поставляем, мы добываем, мы развиваем, мы относимся к этому с долей конкуренции и при этом с пониманием справедливости и ответственности при распределении этих самых мировых природных ресурсов», — поделилась Захарова.

Она уточнила, что англосаксы стремятся управлять всей мировой энергетикой, так как энергетика — это развитие, экономика, промышленность и жизнь.

Британия ввела санкции против АО "РусГазДобыча" и 22 российских танкеров

До этого министерство иностранных дел Соединенного королевства сообщало, что Великобритания ввела санкции в отношении 22 российских танкеров. Под санкции попали 18 российских нефтяных танкеров и четыре танкера для перевозки сжиженного природного газа.