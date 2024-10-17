Захарова — о новых санкциях Британии: делают все, чтобы поразить РФ в правах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала санкции Великобритании против 18 российских нефтяных танкеров.

«Делается всё на протяжении десятилетий для того, чтобы Россию в этом смысле пытаться каждый раз каким-то образом поразить в правах», — цитирует её РИА Новости.

Захарова отметила, что Россия не устраивает Великобританию как добросовестный участник мировой энергетической среды.

17 октября Великобритания ввела санкции против 18 российских нефтяных танкеров и четырёх танкеров для перевозки сжиженного природного газа.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин, в свою очередь, заверил, что введённые против России ограничения не смогут достигнуть цели.