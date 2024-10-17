В Госдуме оценили план Зеленского «принудить к переговорам» Россию

Озвученные в «плане победы» Владимира Зеленского способы якобы «принуждения к переговорам» России связаны с положением ВСУ на фронте. Такую точку зрения высказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Газета.Ru

«Мы прекрасно понимаем, как развивается ситуация. Мы ее контролируем. Идет плавное завершение СВО в соответствии с теми задачами, которые поставил президент России», — заявил Чепа. По словам депутата, помимо приглашения в НАТО и передачу Украине пакета ракет, еще одним пунктом Зеленского, который был озвучен в «плане победы», является готовность Киева продолжить совершать террористические акты. Lenta.ru

Ранее Зеленский раскрыл предложение предоставить Киеву комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания, который, по его мнению, якобы должен принудить Москву к переговорам. News.ru