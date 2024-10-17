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В Госдуме оценили план Зеленского «принудить к переговорам» Россию

Озвученные в «плане победы» Владимира Зеленского способы якобы «принуждения к переговорам» России связаны с положением ВСУ на фронте. Такую точку зрения высказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Газета.Ru

В Госдуме оценили план Зеленского «принудить к переговорам» Россию
© РИА Новости

«Мы прекрасно понимаем, как развивается ситуация. Мы ее контролируем. Идет плавное завершение СВО в соответствии с теми задачами, которые поставил президент России», — заявил Чепа. По словам депутата, помимо приглашения в НАТО и передачу Украине пакета ракет, еще одним пунктом Зеленского, который был озвучен в «плане победы», является готовность Киева продолжить совершать террористические акты. Lenta.ru

Ранее Зеленский раскрыл предложение предоставить Киеву комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания, который, по его мнению, якобы должен принудить Москву к переговорам. News.ru