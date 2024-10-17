Рябков: Россия предостерегает Израиль от удара по ядерным объектам в Иране

Российская сторона предостерегает Израиль от даже гипотетической возможности удара по ядерным объектам Ирана, это стало бы катастрофическим событием. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. ТАСС

«Многократно предупреждали и продолжаем предупреждать, предостерегать от даже гипотетического рассмотрения возможности удара по ядерным объектам и ядерной инфраструктуры», — сказал он. RT на русском

Ранее командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) генерал-лейтенант Хосейн Салами заявил, что Иран «болезненно» ответит в случае удара со стороны Израиля. Газета.Ru