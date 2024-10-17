Договор Путина и Ким Чен Ына изменил мир: как документ о партнерстве усилил связи России с Китаем

Подписав договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Северной Кореей, предполагающий оказание военной помощи в случае агрессии против одного из его участников, Москва также усиливает и свои связи с Китаем. Такое мнение «Царьграду» высказал политолог Сергей Маркелов.

Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора о партнерстве с Северной Кореей. В МИД России пояснили, что вопросов взаимной помощи в случае агрессии касается четвертая статья соглашения.

По мнению политолога Сергея Маркелова, помимо усиления сотрудничества с Пхеньяном, Москва усиливает связи и с Китаем, так как Северная Корея находится под сильным политическим и экономическим влиянием Пекина.

«То есть… это страна – государство-прокси Китая», - пояснил Маркелов, приведя в качестве похожего примера Иран, хуситов и ливанское движение «Хезболла».

По его словам, Китай через свои связи с КНДР «запускает те вещи, которые не может сделать в своей стране». Таким образом, заключение договора с Пхеньяном предполагает усиление «нашей связки на Востоке» и продолжающееся формирование «противовесов так называемым западным недружественным странам», заметил Маркелов.

«Это очень важная история. Я думаю, что Китай негласно заключил подобные вещи, и мы гласно заключили подобные вещи», - констатировал эксперт.

Напомним, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве был подписан в ходе государственного визита президента России Владимира Путина в Пхеньян. После подписания глава Северной Кореи Ким Чен Ын заверил, что документ носит «миролюбивый и оборонительный характер».

В договоре 23 статьи, он носит бессрочный характер, а приостановка его действия возможна только после уведомления другой стороны в письменном виде. Действие же документа прекращается только через год с даты получения другой стороной письменного уведомления.