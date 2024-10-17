Посольство РФ прокомментировало новые британские санкции в отношении Москвы

Очередные британские ограничительные меры в отношении России не замедлят темпы роста российской экономики и не затормозят развитие торговых отношений с другими странами. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Лондоне.

"Так называемые санкции Великобритании нелегитимны и бесполезны, даже если они завернуты в смутные понятия западной коллективной ответственности или "личных миссий". Это постоянно подтверждается ростом торговли России с другими странами, включая страны глобального Юга, а также нашей экономикой. Только сегодня Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России до 3,2% на 2024 год", - сказано в сообщении в Telegram-канале российского диппредставительства.

"Продолжающиеся попытки подорвать свободную международную торговлю явно похожи на политику предыдущего правительства. Они не соответствуют тем целям, которые ставила Лейбористская партия перед выборами, и приводят к долгосрочному ущербу интересам Великобритании, ее экономики и благосостоянию ее народа", - отмечается в заявлении.

В четверг британское правительство внесло в санкционный список компанию "Русгаздобыча", 18 нефтяных танкеров и 4 танкера-газовоза. Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что считает "ограничение возможностей Кремля" своей "личной миссией".