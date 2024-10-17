Захарова призвала осудить нападки Киева на УПЦ

Захват Архангело-Михайловского собора в Черкассах стал очередным преступлением неонацистов Украины против УПЦ. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала нападение неизвестных на прихожан в соборе УПЦ в Черкассах.

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«Украинские неонацисты совершили сегодня очередное преступное деяние против канонической Украинской православной церкви - на этот раз рейдерский захват Архангело-Михайловского собора, самого крупного храма УПЦ в стране», - написала дипломат в своем Telegram-канале.

В сообщении Захарова подчеркнула, что рейдеры открыли стрельбу по мирным прихожанам, в числе которых были женщины, дети и пожилые люди. В результате нападения пострадал митрополит Черкасский и Каневский Феодосий. Сейчас он госпитализирован.

Представитель МИД РФ обратила внимание на то, что правозащитные институты и механизмы, от Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) до личного представителя действующего председательства ОБСЕ по борьбе с нетерпимостью и дискриминацией, «преступно» молчат.

В связи с этим Министерство иностранных дел России в очередной раз требует от международных правозащитных структур «заняться своими прямыми обязанностями».

«Российская сторона в свою очередь продолжает сбор фактов вопиющих преступлений киевского режима, в том числе против Украинской православной церкви», - заключила Захарова.

Напомним, минувшей ночью неизвестные в камуфляже ворвались в собор в Черкассах во время ночной литургии и силой выгнали прихожан из храма. Используя подручные средства для самообороны и защиты церкви, православным удалось отстоять собор. Однако со второй попытки радикалы все-таки захватили храм.