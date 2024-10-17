Экс-сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, которого приговорили к пожизненному сроку, извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым и взмолился о помощи. Свое обращение бывший российский чиновник опубликовал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Lenta.ru

«Я прошу простить меня ради Аллаха, я признал свои ошибки», — заявил он. По его словам, он признает все свои ошибки и считает, что намеренно не стал бы делать ничего такого, что могло бы «разозлить или обидеть» Кадырова. Помимо этого, политик попросил главу Чечни о помощи. Вечерняя Москва

До этого стало известно, что Верховный суд рассмотрит жалобу на пожизненный срок бывшему сенатору Арашукову 23 октября. Газета.Ru