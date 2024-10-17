Крым обратится в международные суды из-за блокады со стороны Украины, организованной после воссоединения региона с Россией.

Об этом заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Мы будем обращаться в международные суды. Мы будем транслировать наши иски во все инстанции, продолжим заявлять о нашей работе и призывать к ней другие регионы России, пострадавшие в результате преступных действий киевской хунты», — сказал он.

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Константинов рассказал, что сейчас идёт подготовка новых исков.