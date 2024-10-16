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Небензя: США поставляют оружие Израилю, прикрывают любые его действия

Соединенные Штаты поставляют в Израиль большое количество вооружений, обеспечивают «политическое прикрытие» действий страны, рассказал постпред России при ООН Василий Небензя. Об этом пишет РИА «Новости».

Небензя: США поставляют оружие Израилю, прикрывают любые его действия
© РИА Новости

Дипломат отметил, что Вашингтон не обращает внимание на мнение международного сообщества.

«[США блокируют] любые попытки Совета Безопасности остановить безжалостную израильскую военную машину, ответственную за многочисленные преступления против палестинского народа», — подчеркнул Небензя.

По его словам, Израиль имеет право на обеспечение безопасности. Это право никто не оспаривает.

Вместе с тем, разъяснил постпред, путь к этой цели лежит только через процесс ближневосточного урегулирования и «исправление исторической несправедливости в отношении Палестины» путем создания независимого палестинского государства в соответствии с решениями СБ и ГА ООН.