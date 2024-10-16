Небензя: США поставляют оружие Израилю, прикрывают любые его действия

Соединенные Штаты поставляют в Израиль большое количество вооружений, обеспечивают «политическое прикрытие» действий страны, рассказал постпред России при ООН Василий Небензя. Об этом пишет РИА «Новости».

Дипломат отметил, что Вашингтон не обращает внимание на мнение международного сообщества.

«[США блокируют] любые попытки Совета Безопасности остановить безжалостную израильскую военную машину, ответственную за многочисленные преступления против палестинского народа», — подчеркнул Небензя.

По его словам, Израиль имеет право на обеспечение безопасности. Это право никто не оспаривает.

Вместе с тем, разъяснил постпред, путь к этой цели лежит только через процесс ближневосточного урегулирования и «исправление исторической несправедливости в отношении Палестины» путем создания независимого палестинского государства в соответствии с решениями СБ и ГА ООН.