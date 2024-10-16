Захарова назвала цель активности НАТО на Кавказе

Активность НАТО на Южном Кавказе нацелена на превращение региона в арену противостояния с Россией с последующим извлечением собственной выгоды. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Sputnik.

Она уточнила, что речь идет об азербайджанском и армянском направлениях.

«Активность НАТОвцев там сводится к одному — превратить Южный Кавказ в еще одну арену противостояния с Россией, столкнуть страны региона, а после этого получить свою выгоду», — сказала Захарова.

Она отметила, что РФ исходит из того, что решения в регионе должны приниматься без вмешательства извне.