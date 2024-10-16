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Медведев высказался о будущем участников СВО

Участники специальной военной операции (СВО) могут в будущем не только строить политическую карьеру, но и работать в других сферах. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, его цитирует РИА Новости.

Медведев высказался о будущем участников СВО
© РИА Новости

Он отметил, что военнослужащим не обязательно становиться депутатами, они также могут, например, заниматься бизнесом. По словам Медведева, некоторым из них необходим «оперативный простор».

«Пусть, в том числе и участники СВО занимаются активно другими делами — образованием, медициной, бизнесом. Есть куда силы приложить. Поэтому всех в депутаты точно не надо, я так думаю», — заключил он.

Политика
Дмитрий Медведев
Совет безопасности РФ