Медведев высказался о будущем участников СВО

Участники специальной военной операции (СВО) могут в будущем не только строить политическую карьеру, но и работать в других сферах. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, его цитирует РИА Новости.

Он отметил, что военнослужащим не обязательно становиться депутатами, они также могут, например, заниматься бизнесом. По словам Медведева, некоторым из них необходим «оперативный простор».