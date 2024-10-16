Никакая страна не хочет становиться разменной монетой в чужой игре, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Таким образом она ответила на вопрос корреспондента NEWS.ru об открытии второго фронта против РФ в Грузии. По ее словам, жители республики все еще помнят события 2008 года и понимают, что за словами Запада о свободе и демократии прячется ядовитый волк.

Граждане, жители Грузии при всей глубине переживания того, что произошло с ними в первой декаде XXI века, понимают первопричину происходящего <...> Что за словами о свободе, о демократии и всем хорошим на самом деле прятался настоящий волк <...> Мне кажется, что никому не хочется быть втянутым, стать разменной монетой в чужой игре, — отметила Захарова.

Сейчас, по словам дипломата, ясно одно — Запад будет идти напролом, пока не получит отпора. По ее словам, лишь когда все страны объединятся под эгидой многополярности, вопрос открытия второго фронта и другие подобные разговоры станут неактуальными.

Нужно наращивать внутренний потенциал, наращивать систему безопасности и при этом говорить о том, что она должна быть неделимой. Нужно укреплять свой иммунитет и объединяться всем странам здравомыслящим под эгидой этого самого нового миропорядка, основанного не на чьих-то чужих правилах, — добавила Захарова.

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Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о давлении Запада относительно открытия второго фронта против РФ. Он также выразил надежду, что СВО скоро закончится и этот вопрос будет снят. Вместе с тем Кобахидзе отметил, что грузинам в течение нескольких последних лет навязывали чувство зависти перед украинцами. Он пояснил, что в Тбилиси решили положить конец лжи и раскрыть населению, что на самом деле происходит на Украине.