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Путин назвал цель российских бойцов на СВО

Президент Владимир Путин назвал цель российских бойцов на специальной военной операции (СВО). Глава государства отметил, что они сражаются за свои территории, передает ТАСС.

Путин назвал цель российских бойцов на СВО
© РИА Новости

При этом Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС упомянул, что Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская область являются российскими регионами.

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«Те территории, за которые сражаются наши ребята на поле боя, это наши территории», — отметил президент.

До этого Путин подчеркнул, что Украина выдвигает свои требования. По его мнению, это не переговоры.

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