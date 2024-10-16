Россия заявила об ответе на решение Осло

Россия ответит на решение Норвегии сократить численность дипломатического состава российского посольства в Осло, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что по требованию норвежской стороны будет сокращен дипломатический состав посольства России в Осло, в составе консульского отдела останутся лишь два дипломата.

«Будем учитывать этот очередной недружественный шаг при выстраивании дальнейшей линии в отношении Норвегии. Наши ответные чувствительные, это мы обещаем, для норвежской стороны действия обязательно последуют», — подчеркнула Захарова.

Дипломат пояснила, что Москва рассматривает этот шаг в русле линии властей Норвегии на ограничение российского дипломатического присутствия в стране.

Ультимативные требования Осло крайне усложняют функционирование российских загранучреждений в Норвегии, работа которых и так была нарушена после высылок в 2022-2023 годах, отметила Захарова.

По ее словам, консульский отдел посольства все же продолжит работу, будет прикладывать все необходимые усилия по обеспечению законных прав и интересов проживающих в Норвегии россиян.