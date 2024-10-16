Медведев высказался о призывах называть новые регионы историческими

Запорожье, Донбасс и Херсонскую область можно можно называть и историческими, и новыми регионами, отметил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он добавил, что важно здесь только то, что они российские, пишет ТАСС.

Медведев заметил, что руководители региональных исполкомов партии «Единая Россия» отвечают, в том числе за сбор и доставку гуманитарной помощи «на новые территории нашей страны».

«Или, как многие стараются их называть — исторические территории. Ну, всякий термин хромает: Москва вообще-то тоже историческая территория. Поэтому, называйте как угодно, главное, что это наши территории», — подчеркнул зампред Совбеза.

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Ранее глава Крыма Сергей Аксенов пояснил, что Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области являются историческими регионами России. На фоне этого он предложил отказаться от такого определения как «новые регионы».