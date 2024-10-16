Медведев анонсировал съезд "Единой России" 14 декабря
"Единая Россия" проведет съезд 14 декабря, сообщил председатель партии Дмитрий Медведев в среду на встрече с руководителями региональных исполкомов.
"Единая Россия" уже начала подготовку к думским выборам. Мы продолжим обсуждать наши дальнейшие действия на ближайшем съезде партии, который планируется на 14 декабря", - сказал Медведев.
По его мнению, партии нужно готовить хорошо мотивированных участников избирательной программы для того, чтобы предложить избирателям "отчетливый яркий образ будущего".
"Партия должна вести контроль над формированием бюджетов всех уровней, чтобы социальные обязательства государства везде исполнялись, не только на федеральном уровне, но и на региональном, и на муниципальном", - подчеркнул политик.