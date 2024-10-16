Медведев анонсировал съезд "Единой России" 14 декабря

"Единая Россия" проведет съезд 14 декабря, сообщил председатель партии Дмитрий Медведев в среду на встрече с руководителями региональных исполкомов.

"Единая Россия" уже начала подготовку к думским выборам. Мы продолжим обсуждать наши дальнейшие действия на ближайшем съезде партии, который планируется на 14 декабря", - сказал Медведев.

По его мнению, партии нужно готовить хорошо мотивированных участников избирательной программы для того, чтобы предложить избирателям "отчетливый яркий образ будущего".