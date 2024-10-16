Захарова прокомментировала «план победы» Зеленского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила «план победы» Владимира Зеленского, отметив, что в его названии есть две лишние буквы. Ее слова приводит телеканал «Звезда».

«В названии плана лишние две буквы - угадайте какие», - заявила она.

Сегодня Владимир Зеленский представил Верховной раде «план победы», состоящий из пяти пунктов и предполагающий приглашение Украины в НАТО.

Также киевские власти рассчитывают на помощь в укреплении обороны, разрешение на углубление атак по территории РФ и размещение на украинской территории неядерных сил сдерживая Запада. Четвертый пункт плана посвящен стратегическому экономическому потенциалу Украины, а в пятом говорится о времени после окончания вооруженного конфликта.

В Кремле посоветовали Киеву «протрезветь»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь призвал Киев «протрезветь и осознать те причины, которые привели к конфликту вокруг Украины».