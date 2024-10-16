План Зеленского сочли способом втянуть Запад в противостояние с Россией

План Владимира Зеленского, представленный в Верховной раде, — это схема втягивания Запада в прямое военное противостояние с Россией, которое приведет к Третьей мировой войне. Об этом написал в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Газета.Ru

«План победы» Зеленского, представленный в Верховной раде, классическая схема втягивания Запада в прямое военное противостояние с Россией с перспективой перехода к Третьей мировой войне. Выдвигая набор наглых и провокационных требований, укрофюрер сбрасывает с себя ответственность за уничтожение украинского народа и откровенно перекладывает ее на западников», - отметил парламентарий. Слуцкий считает, что по сути это не «план победы", а «план спасения от поражения» для кровавого авантюриста, продавшего страну неоколониалистам». «И ради этого он предлагает «сбросить маски» и занять натовским силам боевые позиции на украинском антироссийском полигоне. Готов ли коллективный Запад спасать шкуру Зеленского с риском ядерного конфликта?», - добавил он. ТАСС

Ранее Зеленский представил свой «план победы» в Верховной раде. По нему конфликт должен закончиться не позднее 2025 года. Российская газета