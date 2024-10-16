«Просит Запад воевать за Украину». Пушков оценил план Зеленского

Российский сенатор Алексей Пушков назвал план, представленный Владимиром Зеленским, «набором нереалистических установок». Об этом Пушков написал в своем Telegram-канале.

16 октября Зеленский представил в Верховной Раде план, включающий пять открытых пунктов и три тайных приложения. План предполагает приглашение Украины в НАТО еще до завершения конфликта, продолжение атак по территории России, размещение на Украине неядерных средств сдерживания, усиление санкций и инвестиции в украинские металлы, а также применение опыта ВСУ для усиления обороны НАТО.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал этот документ «эфемерным планом» и выразил надежду, что Украина осознает бесперспективность такой политики. Аналогичную точку зрения высказал Пушков.

«Т.н. план Зеленского - не план, а набор максималистских, нереалистических установок. Так к нему и отнесутся в мире - от Пекина до Бразилиа», - написал Пушков (орфография и пунктуация автора сохранены).

По словам сенатора, если Украина рассчитывала впечатлить этим планом Запад, то у нее ничего не выйдет. По его мнению, в западных странах скептически отнесутся к призывам «воевать за Украину».