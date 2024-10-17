В посольстве России прокомментировали идею нанесения РФ стратегического поражения

Утверждение о нанесении России "стратегического поражения" неосуществимо, оно чревато непоправимыми последствиями. Об этом говорится в комментарии посольства РФ в США, опубликованном в его телеграм-канале.

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"Идея нанесения нашей стране "стратегического поражения" абсолютно иллюзорна и чревата непоправимыми последствиями для тех, кто пытается воплотить ее в жизнь", - отмечается в заявлении диппредставительства, обнародованном в связи с искаженной трактовкой американскими журналистами заявлений из интервью завершившего командировку в США посла России Анатолия Антонова, которое было предоставлено изданию Newsweek.

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Как подчеркнули российские дипломаты, во вторник во время брифинга в Госдепартаменте представители местных СМИ и руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер, "по сути, вновь скатились к набившим оскомину обвинениям в "безответственном" использовании российской стороной ядерной риторики".

"Вместо попыток в очередной раз дискредитировать нашу страну советуем обстоятельно ознакомиться с опубликованным материалом. В нем изложены коренные причины кризиса в российско-американских отношениях. Акцентировано: будучи ответственным государством, Россия не заинтересована в срыве связей двух великих держав и постоянных членов СБ ООН в неконтролируемое пике. Регулярно доводим эту мысль до наших собеседников в администрации [США] и широкой общественности в Америке", - подчеркнули в посольстве.

В интервью, продолжили в дипмиссии, "подчеркнуты риски потакания террористической деятельности киевского режима". Как подчеркнули в посольстве, возможное решение по ударам западными дальнобойными системами в глубине территории России "будет означать прямое участие США и их союзников по НАТО в войне на Украине. Кроме того, в публикации упомянуты "попытки ряда местных экспертов трезво оценить опасность втягивания Америки в трясину военного противостояния в Восточной Европе и легкомысленность расчетов властей Соединенных Штатов отсидеться за океаном при дальнейшем раскручивании Западом спирали эскалации".