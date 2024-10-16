Милонов заподозрил Shaman в попытке споить население

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал запретить певцу Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) регистрировать бренд "Я русский", так как производство водки под ним – попытка спаивать население. Об этом он заявил в беседе с News.ru.

"Он еще пытается сделать водку, антирусский напиток, антинациональный, который является ядом для русского населения", – высказался депутат ГД.

По мнению Милонова, патриотизм исполнителя не является образцом. Настоящие патриоты, считает он, – это бойцы, которые сейчас участвуют в СВО. А исполнение песни "Я русский" не делает человека патриотом, подчеркнул парламентарий.

Ранее Shaman подал две заявки в Роспатент на регистрацию товарных знаков "Я русский". Первый товарный знак можно использовать для производства и продажи алкоголя. Второй, возможно, будет относиться к производству и продаже ароматизаторов воздуха, уходовой и декоративной косметики, ладана и приборов для сексуальной активности.

Помимо этого, под брендом можно будет производить научное и музыкальное оборудование, продукты питания, организовать концерты и шоу-программы.