Замглавы администрации российского города добровольно ушел на СВО

Замглавы администрации Ухты в Республике Коми Виталий Зарубин добровольно ушел на специальную военную операцию, сообщил в Telegram-канале руководитель региона Владимир Уйба. По его словам, мужчина присоединился к бригаде ГРОМ «Каскад». Вместе с Зарубиным в ряды добровольцев вступили молодые активисты.

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Замруководителя администрации Ухты, активист движения «Волонтерская рота» Виталий Зарубин присоединился к бригаде ГРОМ «Каскад», — поделился Уйба.

Он добавил, что за чиновником последовали активисты из 17 регионов. В том числе добровольцами стали молодые люди из Москвы, Санкт-Петербурга, Сахалинской области, Чувашии и Башкирии. Уйба пожелал всем бойцам удачи и возвращения домой с победой.

Глава Коми добавил, что решение стать защитником родной страны является не просто проявлением патриотизма, а реальным подтверждением силы молодежи РФ. Поступок Зарубина он назвал примером мужества. Такие инициативы, уверен Уйба, показывают единство народа перед лицом современных вызовов.

Ранее бывший соучредитель ООО «Технострой» Виталий Прудников заключил контракт с Минобороны для отправки на СВО. Мужчину обвинили в хищении свыше 360 млн рублей при строительстве военных объектов.