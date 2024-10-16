В Кремле посоветовали Киеву «протрезветь»

Киев для достижения мира должен протрезветь и осознать причины, которые привели его к военному конфликту. Такое мнение высказал сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

© РИА Новости

Ранее Владимир Зеленский, выступая в Верховной раде, представил свой «план победы». Он включает приглашение Украины в НАТО, укрепление ее обороны, размещение «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания», помощь в развитии украинской экономики.

«Там может быть иной план, который может быть действительно мирным... понимание необходимости "протрезветь" и осознать те причины, которые привели к вот этому конфликту вокруг Украины, который сейчас идет», - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о позиции Кремля о выступлении Владимира Зеленского в парламенте Украины с так называемым «мирным планом»

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. В марте 2022 года Москва и Киев провели несколько раундов мирных переговоров, совместно достигнув определенных договоренностей. Однако Киев вышел из переговорного процесса.