Россия с уважением относится к желанию Казахстана воздержаться от подачи заявки на вступление в БРИКС, это не влияет на партнерские отношения между странами. Об этом сегодня заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Ранее пресс-секретaрь президентa Кaзaхстaнa Берик Уaли сообщил о том, что республика в обозримом будущем воздержится от подачи заявки в объединение БРИКС, несмотря на то, что главе государства поступали такие предложения. При этом, по его словам, Казахстан поддерживает призывы лидеров государств - основателей организации приложить все усилия для построения миропорядка, «свободного от гегемонии каких-либо сверхдержав».

Он также отметил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев неоднократно высказывался в пользу ООН как безальтернативной организации, в рамках которой должны решаться международные проблемы.

Сегодня, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле относятся к позиции Казахстана по БРИКС, Песков подчеркнул, что «с уважением».

«Казахстан - наш друг, наш стратегический партнер, наш союзник, мы дорожим нашими отношениями. Это первое. Поэтому, конечно, Казахстан сам принимает решение о формате своего участие в тех или иных организациях», - заявил Песков.

Пресс-секретарь президента России также обратил внимание на то, что БРИКС дополняет ООН, и никоим образом не пытается его заместить, а заметил, что визит Токаева в Казань для участия в саммите организации «будет большим вкладом в развитие регионального, международного сотрудничеств».

Казахстан передумал вступать в БРИКС

Очередной саммит БРИКС пройдет в Казани 22-24 октября. Президент Казахстана приглашен на этот форум в качестве гостя. Токаев планирует выступить на расширенном заседании организации 24 октября.

Изначально в БРИКС входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. По итогам саммита в ЮАР, который прошел в конце августа 2023 года, в организацию пригласили еще шесть стран - Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Все они, кроме Аргентины, стали членами БРИКС в начале 2024 года. Сообщалось, что подать заявки в БРИКС также планируют Турция, Нигерия и Буркина-Фасо.