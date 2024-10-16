Депутат Госдумы от Ингушетии Бекхан Барахоев после обвинения от Рамзана Кадырова в попытке покушения заявил, что не причастен к этому. Газета.Ru

«Аллах свидетель моим словам, я ничего об этом не знаю», — сказал Барахоев. Он добавил, что не имеет к этому никакого отношения. Ura.Ru

Ранее глава Чечни упомянул в контексте инцидента в офисе Wildberries сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, а также депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова. Кадыров утверждал, что они причастны к попытке заказать его убийство, и пригрозил объявить кровную месть, если они не докажут свою непричастность. ТАСС