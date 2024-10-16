Молдавия, согласно задумке стран Запада, должна в конечном итоге стать частью Румынии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. ТАСС

Это, отметила Захарова, звучит на саммитах и советах министров иностранных дел Евросоюза. «[Странам] рассказывают, что только из-за того, что они вступили, у еврогрантов на столе стало меньше яств, потому что они теперь вынуждены делиться и с ними», — сказала она. При этом, обратила внимание Захарова, молдаванам уже ничего говорить не будут, потому что «они уже не будут Молдавией». Она добавила, что идет «румынизация Молдавии» — поглощение страны Румынией. Lenta.ru

Ранее стало известно, что Молдавия отклонила предложение Приднестровья провести референдум о вступлении в ЕС на территории непризнанной республики. Газета.Ru