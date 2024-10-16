Володин: Число преступлений со стороны мигрантов-нелегалов выросло в три раза

В преддверии рассмотрения поправок о борьбе с нелегальной миграцией председатель Госдумы Вячеслав Володин привел статистику правоохранительных органов. Два законопроекта на эту тему будут рассмотрены 16 октября.

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Речь о поправках в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, уточнил спикер в своем Telegram-канале. Им предстоит первое чтение.

Так, нелегальный статус преступника приведет к более суровому вердикту. Это станет отягчающим обстоятельством, если приезжий пойдет на нарушение УК РФ.

"В этом году число таких преступлений увеличилось в 3 раза - до 8 тысяч эпизодов", - заявил Володин, сославшись на данные Следственного комитета.

Также предлагается отнести к числу особо тяжких преступлений организацию незаконной миграции, совершенную организованной группой. Лишение свободы составит от 8 до 15 лет, штраф от 3 до 5 миллионов рублей.

"В 2023 году из 879 осужденных по данной статье реальные сроки получили лишь 166 человек, - продолжил Володин. - А четверть из них приговорены к заключению до 1 года".

Еще один показатель: за 7 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого в 2,8 раза возросло число выявленных преступлений, связанных с организацией незаконной миграции - до 1414.

Кроме того, спикер пояснил, почему актуальна следующая инициатива - о наказании за оборот поддельных документов и фиктивную регистрацию мигрантов. За это предлагается тюрьма на срок от 2 до 6 лет.

Согласно статистике, за фиктивную регистрацию и постановку на учет иностранных граждан в 2023 году осуждены 8307 человек, из которых 8224 - это граждане РФ, которые оказывали содействие нелегальным мигрантам.

"За 7 месяцев этого года количество выявленных преступлений, связанных с фиктивной постановкой на учет иностранных граждан, выросло на 14 процентов - до 23 тысяч 483 случаев, - сообщил Володин. - В 2024 году также обнаружено 4,6 тысячи фактов подделки документов у мигрантов, что на 16,5 процента больше, чем в прошлом году".

Эти и другие проекты в миграционной сфере в ГД собираются принять в приоритетном порядке до декабря этого года.