В России почти вдвое урезали квоту на временное проживание мигрантов

Правительство России значительно уменьшило квоту на временное проживание иностранцев в стране. Об этом, ссылаясь на имеющийся в его распоряжении документ, сообщает ТАСС.

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Так, в следующем году квота на выдачу разрешений на временное проживание в Российской Федерации с распределением по субъектам составит 5,5 тыс. Это почти в два раза меньше, чем в 2024 году.

Наибольшее число разрешений традиционно получат Москва и Подмосковье.

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Квота на выдачу разрешений определяется на основе поступивших от российских регионов предложений, которые готовятся исходя из миграционной ситуации и экономического положения в каждом из субъектов.

Размер квоты в последние годы постоянно снижается. В 2021 году было выдано свыше 39 тыс. разрешений, а в 2024 году — 10,5 тыс.

15 октября сообщалось, что Совет Федерации на следующей неделе рассмотрит закон о борьбе с легализацией в России мигрантов благодаря фиктивным бракам.

Ранее россияне заявили о большом количестве мигрантов в стране.