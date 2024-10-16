В Госдуме не поддержали проект об альтернативе ЕГЭ
Комитет Госдумы по просвещению отклонил законопроект, которым предлагается предоставить возможность сдавать по желанию или единый государственный экзамен, или госэкзамены по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.
«Комитет отклонил законопроект», — передаёт РИА Новости.
По словам первого зампреда комитета Яны Лантратовой, принятие данной инициативы может привести к несопоставимости процедур и результатов экзаменов, сданных в разных формах.
В Госдуму внесут законопроект об отмене ЕГЭ
Кроме того, это создаст неравные условия при поступлении в вузы и не обеспечит единство подходов к оценке результатов освоения образовательной программы.
«Такая позиция большинства членов комитета», — подчеркнула Лантратова.
Ранее Правительство России не поддержало законопроект об отмене ЕГЭ.
Также в Минобрнауки заявили, что русский останется обязательным предметом для поступления в вузы.