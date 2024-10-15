В управделами президента высказались о ценах в думской столовой

Стоимость блюд Комбината питания «Кремлевский» соответствует ценам в схожих по формату обслуживания и ассортименту общепитах Москвы. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления делами президента РФ.

Ранее в СМИ появились публикации о якобы чрезмерно низких ценах в столовой Государственной думы. Затем депутат Амир Хамитов сфотографировал чек в думской столовой, из которого следует, что полноценный обед из шести позиций может обойтись парламентариям в почти 600 рублей.

Депутаты Госдумы рассказали о тратах на обеды

В пресс-службе подчеркнули, что ежеквартально проводятся мероприятия для получения реальных данных о ценовой политике столичных предприятий общественного питания.

Полученные сведения используются для сравнительного анализа цен на основные блюда Комбината питания «Кремлевский», который в том числе обслуживает Госдуму.

В управлении констатировали, что анализ показал: цены на основные категории блюд в КП соответствуют ценам предприятий общественного питания схожего формата.