Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР предполагает оказание взаимной помощи, в том числе военной, в случае агрессии против одной из сторон, рассказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Об этом пишет РИА «Новости».

Накануне президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора о партнерстве с Северной Кореей.

Дипломат отметил, что вопросов взаимной помощи в случае агрессии касается четвертая статья соглашения.

Песков ответил на вопрос, будет ли Россия воевать за КНДР

«Если против Корейской Народно-Демократической Республики будет совершен акт агрессии, то в соответствии со своим законодательством, в соответствии с законодательством КНДР, будут предприняты все необходимые меры», — подчеркнул Руденко.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что договор о стратегическом партнерстве России и КНДР включает в себя глубокое стратегическое сотрудничество стран во всех областях.