Депутаты Госдумы рассказали о тратах на обеды

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко рассказала о двух вариантах меню в столой парламента, а также о тратах на еду. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По ее словам, в столовой можно найти два меню: ежедневное и «на заказ». Во втором варианте присутствуют позиции подороже. Утром, рассказала парламентарий, она заказала на завтрак кашу, яйцо пашот и капучино, что обошлось ей в 381 рубль.

Депутат Андрей Свинцов заявил, что в день на обед тратит около 200 рублей. Он покупает себе на завтрак овсяную кашу и кофе, а на обед два яйца и куриный бульон. При этом парламентарий Михаил Делягин уверен, что нельзя позволить себе полноценный прием пищи дешевле 600 рублей. Однако, отметил политик, учитывая зарплаты депутатов, цены в столовой могли бы быть выше.

В свою очередь член комитета Госдумы по делам национальностей Анастасия Удальцова рассказала, что иногда ходит обедать в заведение в ГУМе, в котором цены примерно такие же, как в столовой Думы. При этом депутат поделилась, что иногда может позволить себе салат с кальмарами стоимостью в 600 рублей, а также чай с лимоном и медом примерно за 100 рублей.