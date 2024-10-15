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Сенатор Джабаров: воинственная риторика Мерца помешает ему стать канцлером ФРГ

Воинственная риторика кандидата в канцлеры Германии от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца может помешать ему стать первым лицом в ФРГ. Такое мнение в интервью «Ридусу» высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров, комментируя обещания Мерца поставить Украине немецкие авиационные дальнобойные ракеты Taurus.

В Совфеде оценили шансы Мерца стать канцлером Германии
© globallookpress.com

Как отметил сенатор, идея вооруженного противостояния с Россией в Германии не является популярной.

«Думаю, его шансы не очень высоки. Насколько я понимаю, население Германии совершенно не настроено на дальнейшую конфронтацию с нашей страной. Поэтому думаю, что дополнительных очков и голосов на подобных заявлениях он не заработает», — сказал Джабаров.

Накануне Мерц заявил о готовности передать Киеву ракеты Taurus. Об этом сообщил телеканал ARD.

По словам кандидата в канцлеры ФРГ, если бомбардировки Украины не прекратятся, то, во-первых, следует снять действующие в настоящее время ограничения по дальности применения оружия. А следующим шагом будет доставка на Украину крылатых ракет.

До этого сообщалось, что Германия не будет поставлять Украине новую военную технику.