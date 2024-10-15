В Совфеде прокомментировали требование Киева к Бразилии арестовать Путина

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал призыв Украины к Бразилии арестовать президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС), если он приедет на саммит G20 в ноябре. Он подчеркнул, что страны, ориентирующиеся во внешней политике на национальные интересы, не будут прислушиваться к просьбам Киева. Газета.Ru

«Бразилия – самодостаточная страна, способная проводить суверенную политику без чьих-либо указок. Воспринимать какие-то замечания Украины ниже ее достоинства. Правительство государства попросту проигнорирует очередные выкрики со стороны Владимира Зеленского. Отвечать на них особой нужды нет», – отметил Джабаров. Он считает, что Киев даже не собирается учиться на собственных ошибках. «Ведь совсем недавно схожие требования звучали и в адрес Монголии. Улан-Батор закономерно также их проигнорировал. Разумные лидеры не собираются корректировать свои международные связи в угоду желаниям Украины», – добавил сенатор. Деловая газета «Взгляд»

Ранее Киев обратился к Бразилии с требованием арестовать Владимира Путина в случае его визита на саммит G-20 в Рио-де-Жанейро. Парламентская газета