Песков отреагировал на попытку женщины повесить флаг РФ в Одессе

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал смелым поступок Елены Чесаковой, попытавшейся повесить российский флаг на постамент снесенного памятника Екатерине II в Одессе. Об этом пишет РИА Новости.

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7 октября в Одессе на Екатерининской площади Елена Чесакова попыталась повесить флаг России на постамент памятника российской императрице Екатерине II. Она была задержана и отправлена под домашний арест. В полиции Одесской области сообщили, что действия женщины были квалифицированы как «оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал поступок Елены Чесаковой очень смелым.

«Она не находится в застенках, она находится под домашним арестом, что слава богу Действительно, поступок очень смелый», - заявил он, отметив, что Россия сейчас ничем не может помочь женщине.

Ранее на Украине был принят закон о декоммунизации. В его рамках осуществляется демонтаж памятников и переименование топографических объектов, связанных с советской историей. В 2023 году только в Львовской области было снесено 289 памятников советской эпохи.

Поднявшая флаг России в Одессе женщина оказалась жива

В 2022 году президенту Украины Владимиру Зеленскому поступила петиция с требованием о сносе памятника Екатерине II в Одессе. Он попросил власти города рассмотреть данный вопрос и отметил необходимость «избавиться от объектов, связанных с Россией». Идея вызвала неоднозначную реакцию на Украине, но инициативу поддержали мэр Одессы Геннадий Труханов, а также Одесский городской совет. В декабре того же года памятник был демонтирован.