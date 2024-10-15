Песков прокомментировал антироссийское заявление президента Грузии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Грузии Саломе Зурабишвили, что ее страной якобы управляет «российское правительство», а правящая партия «Грузинская мечта» хочет сфальсифицировать итоги парламентских выборов. Газета.Ru

«Что касается выборов, то это не наше дело. Мы видим ничем не прикрытые попытки западных стран оказывать нажим на действующие власти Грузии и оказывать прямое, незавуалированное влияние на ход избирательной кампании, - сказал Песков. - Мы никоим образом не вмешиваемся во внутренние дела Грузии и не собираемся этого делать». ТАСС

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Грузия — это сосед России. Несмотря на все сложности в отношениях люди продолжают ездить из Грузии в Россию и наоборот, отметил Песков. Ura.Ru