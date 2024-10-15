Пушков напомнил кандидату в канцлеры ФРГ о судьбе гитлеровской Германии

Кандидату в канцлеры ФРГ и главе Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриху Мерцу, выступающему за удары по России немецкими дальнобойными ракетами Taurus, необходимо помнить о судьбе гитлеровской Германии. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Глава ХДС Фридрих Мерц, выступающий за удары по России немецкими ракетами Taurus, забыл опыт Гитлера. А надо бы помнить, что в итоге стало с Германией, когда она напала на Россию», — отметил он.

Пушков подчеркнул, что помнить о таком «очень полезно», поскольку «помогает вправить мозги».

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Кроме того, сенатор задался вопросом: уверен ли Мерц, что Вашингтон окажет помощь Берлину в случае, если немецкими ракетами атакуют территорию России? Он не исключил сценарий, что США «предпочтут остаться в стороне».

«Политику нельзя строить на предположениях и заверениях. Предположения могут не оправдаться, а заверения оказаться ложными. Но Мерц, видимо, об этом не догадывается», — резюмировал Пушков.

Телеканал ARD сообщал, что Мерц заявил о готовности передать Киеву немецкие дальнобойные ракеты Taurus. По словам Мерца, если бомбардировки Украины не прекратятся, то, во-первых, следует снять действующие в настоящее время ограничения по дальности применения оружия. А следующим шагом будет доставка на Украину крылатых ракет Taurus.

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