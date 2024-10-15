В ГД предложили поправки к статье о призывах к нарушению целостности РФ

Депутат Госдумы Игорь Антропенко от партии «Единая Россия» предложил ввести уголовное наказание сроком до восьми лет за публичные призывы к действиям, угрожающим целостности России, если эти действия основываются на религиозных убеждениях или мотивированы религиозной ненавистью. Об этом сообщает РИА Новости.

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Законопроект будет представлен в Государственной думе после получения официального отзыва от Правительства.

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Авторы законопроекта акцентируют внимание на том, что в многонациональном и многоконфессиональном обществе современной России важно предотвращать любые попытки манипуляции религиозными чувствами граждан, стремящиеся к разжиганию экстремизма и сепаратизма.

В пояснительной записке подчеркивается, что призывы к нарушению территориальной целостности страны, основанные на религиозной основе, могут иметь особенно разрушительный эффект, поскольку они затрагивают не только политические и социальные сферы, но и основные духовные устои общества. Это делает такие призывы более угрожающими, поскольку они способны длительное время дестабилизировать общественный порядок.

До этого директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что международные террористы усиливают пропаганду среди населения Северного Кавказа с использованием религиозного фактора.

Ранее Путин допустил применение ядерного оружия в случае угроз суверенитету и целостности РФ.