Украина призвала Бразилию арестовать Путина

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин призвал власти Бразилии арестовать Владимира Путина, если он посетит ноябрьский саммит G20 в Рио-де-Жанейро, пишет Reuters.

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Костин утверждает со ссылкой на украинскую разведку, что российский лидер посетит саммит G20, который пройдет 18-19 ноября.

«Я хотел бы повторить, что власти Бразилии как государства-участника Римского статута обязаны арестовать его, если он осмелится приехать», — сказал Костин.

Он выразил надежду, что Бразилия арестует российского президента, чтобы подтвердить свой статус «демократического государства, в котором соблюдается верховенство закона.

Украина призвала не подписавшую Римский статут страну «арестовать» Путина

Власти Украины не первый раз просят руководство разных стран арестовать Владимира Путина во время приезда и тем самым выполнить решение Международного уголовного суда (МУС) от марта 2023 года. В сентября МИД Украины угрожал последствиями Монголии, а в октябре призывал к аресту президента Туркменистан. Обе страны проигнорировали призывы Киева.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил 14 октября, что решение о поездке президента на саммит G20 пока не принято.