Посольство России сократит число дипломатов в Норвегии
Посольство России в Норвегии сокращает дипломатический состав по требованию Осло. Об этом сообщается в Telegram-канале дипмиссии.
Отмечается, что сокращение намечено на 17 октября.
«В составе консульского отдела останутся всего два дипломата», — говорится в тексте.
На этом фоне в дипмиссии предупредили об ограничении выездных консульских приемов, индивидуального обслуживания на дому и часов приема посетителей в предотпускной весенний период. Там призвали внимательно следить за сроком действия загранпаспортов и заблаговременно подавать заявки на их обмен.
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Также сообщается, что генконсульства России на Шпицбергене и в Киркенесе приостановили консульский прием.