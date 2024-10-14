МИД РФ обратился к Южной Корее

Россия расценивает атаки беспилотников Южной Кореи на КНДР как вмешательство во внутренние дела, Сеулу стоит прекратить нагнетать обстановку на полуострове. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она указала, что в последние дни территория КНДР, в том числе Пхеньян, подверглись беспрецедентным атакам беспилотных летательных аппаратов со стороны Южной Кореи, которые разбрасывали пропагандистские материалы.

«Подобные акции со стороны Сеула нельзя рассматривать иначе как грубое посягательство на суверенитет КНДР, а также вмешательство во внутренние дела в целях разрушить законный государственно-политический строй независимого государства и лишить его права на самостоятельное развитие», — отметила Захарова.

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР внесли на ратификацию в ГД

На этом фоне она призвала Сеул «серьезно отнестись к предупреждениям Пхеньяна и прекратить нагнетать напряженность на полуострове своей безрассудной провокационной кампанией», которая раздувает дальнейшую эскалацию. Захарова подчеркнула, что обеспечить мир и стабильность в регионе можно только «политико-дипломатическими средствами на основе принципа неделимой безопасности».