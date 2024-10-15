Толстой назвал причину ухода делегации Украины с сессии МПС

Делегация Украины покинула сессию 149-й ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) в Женеве из-за обиды на председателя организации Тулию Эксон. Об этом заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

По его словам, это произошло после того, как Эксон напомнила о своем визите в Санкт-Петербург и встрече с президентом России Владимиром Путиным на Парламентском форуме БРИКС.

«Украинцы и литовцы стали возмущаться... Она спокойно ответила, что это ее работа, что МПС объединяет все парламенты и, соответственно, она будет дальше продолжать работать, а времена колониализма прошли», — рассказал Толстой.

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Он добавил, что вся ассамблея аплодировала словам Эксон, но делегация Украины решила встать и уйти, устроив «театральное шоу».

«Это такой карнавальный стиль украинский. Он милый, мы его любим и относимся к этому с пониманием», — добавил вице-спикер.

Ранее стало известно, что на полях МПС председатель Национального собрания Армении Ален Симонян и председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сагиба Гафарова обсудят мирный договор между республиками.