В Госдуме призвали лишать гражданства мигрантов за нападения на участников СВО

Мигранты должны нести неминуемую ответственность за проявление агрессии в отношении участников специальной военной операции (СВО). Об этом заявил депутат Госдумы Станислав Наумов изданию Ura.ru.

Парламентарий сообщил о недопустимости нападения на участников боевых действий. Особенно это касается иностранцев, подчеркнул он.

«Любая их агрессия по отношению к гражданам нашей страны должна приводить к моментальной депортации», — сказал Наумов.

Тех же мигрантов, которые уже получили российский паспорт, нужно лишать гражданства, добавил депутат.

Ранее было опубликовано видео из Петербурга, на котором мужчина — предположительно, мигрант — избивает человека в военной форме, оказавшегося бойцом СВО. Расследование взял на контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.