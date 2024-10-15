В Кремле рассказали о статусе Саудовской Аравии в БРИКС

Статус Саудовской Аравии в БРИКС будет прояснен на саммите государств-участников, который пройдет в Казани в период с 22 по 24 октября. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

По его словам, Кремль дополнительно сообщит, кем будет представлена Саудовская Аравия, будет ли она представлена на саммите БРИКС, — ее статус будет зависеть от этого.

Таким образом Песков прокомментировал заявления о том, что Саудовская Аравия якобы до сих пор не является формальным членом БРИКС.

Россия в 2024 году председательствует в БРИКС. В этом году к объединению присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Также в БРИКС состоят РФ, Бразилия, Индия, Китая и ЮАР.

В сентябре помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что на саммите БРИКС в Казани, скорее всего, не произойдет расширения организации.

По его словам, страны — члены БРИКС договорились о том, чтобы на саммите в Казани принять положение о новом статусе: государство-партнер. Такие страны не будут иметь права голоса при принятии ключевых решений в рамках БРИКС. Однако со временем, в случае их активного участия в деятельности организации, они смогут получить приглашение и стать полноправными членами БРИКС.