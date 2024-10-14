Путин подписал закон о возможности продления срока службы председателя СК

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности продления срока пребывания на службе главы Следственного комитета (СК) после достижения им возраста 70 лет. Об этом в понедельник, 14 октября, стало известно из документа, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.

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Срок полномочий председателя Следственного комитета, достигшего возраста 70 лет, может быть продлен Президентом Российской Федерации, говорится в тексте закона.

До этого, 23 сентября, Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект, который позволяет продлевать срок полномочий главы Следственного комитета, достигшего 70 лет. Проект закона предусматривает возможность продления полномочий главы СК РФ по решению президента.

25 сентября стало известно, что Валентину Матвиенко единогласно переизбрали председателем Совета Федерации на четвертый срок. Решение приняли 155 сенаторов в ходе первого заседания осенней сессии верхней палаты российского парламента. При этом воздержавшихся или проголосовавших против ее кандидатуры не было.