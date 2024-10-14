В Кремле раскрыли планы Путина на саммит G20

Президент России Владимир Путин пока не решил, поедет ли он на саммит «Большой двадцатки» (G20), который в этом году пройдет в ноябре в Бразилии. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Lenta.ru

«Нет, когда решение будет принято, мы вас проинформируем», — ответил он на соответствующий вопрос. Газета.Ru

До этого Песков также заявлял, что Кремль прорабатывает вопрос, касающийся возможной поездки Путина на саммит G20 в Бразилию. По его словам, общественность будет проинформирована об этом после принятия окончательного решения. News.ru